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  4. Масштабная реформа городского транспорта оставит Петербург без кондукторов

Масштабная реформа городского транспорта оставит Петербург без кондукторов

, 5:11 Эфирная новость 45

Автобусы, троллейбусы и трамваи летом следующего года начнут работать по новой схеме.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Профессия кондуктор в Петербурге скоро вообще исчезнет. Три тысячи человек могут остаться без работы, но всех их обещают трудоустроить.

В Северной столице грядет масштабная реформа городского транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи летом следующего года начнут работать по новой схеме. За отклонение от расписания перевозчиков намерены штрафовать.

В грядущей транспортной реформе отказ от кондукторов — один из ключевых пунктов. Причина простая. Наличными уже сейчас проезд оплачивает только 15% пассажиров и цифра эта постоянно снижается.

Максим Облендер об уходящей эпохе «людей в оранжевых жилетах».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом музыкальном кондукторе России.

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