Масштабная реформа городского транспорта оставит Петербург без кондукторов

Профессия кондуктор в Петербурге скоро вообще исчезнет. Три тысячи человек могут остаться без работы, но всех их обещают трудоустроить.

В Северной столице грядет масштабная реформа городского транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи летом следующего года начнут работать по новой схеме. За отклонение от расписания перевозчиков намерены штрафовать.

В грядущей транспортной реформе отказ от кондукторов — один из ключевых пунктов. Причина простая. Наличными уже сейчас проезд оплачивает только 15% пассажиров и цифра эта постоянно снижается.

Максим Облендер об уходящей эпохе «людей в оранжевых жилетах».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом музыкальном кондукторе России.