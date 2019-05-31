Самый музыкальный кондуктор России живет в Иркутске. Елизавета Власюк стала звездой интернета, после того как устроила концерт прямо на рабочем месте — в трамвае.

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Заметив у пассажиров гитару, она попросила музыкальный инструмент и спела песню собственного сочинения. Ролик посмотрели тысячи пользователей. Женщина признается, что музыку любила всегда, а тексты песен — все свои.

Благодарные пассажиры даже купили Елизавете Власюк новую гитару. А маршрут Мамы Лизы — такой сценический псевдоним приклеился к кондуктору — теперь самый популярный в городе.

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