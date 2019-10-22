Киевский суд снял подозрения с бизнесмена Тюрина в заказе убийства Вороненкова

Печерский районный суд Киева снял подозрения с российского бизнесмена и бывшего гражданского мужа Марии Максаковой в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года в украинской столице. Об этом сообщают «Украинские новости».

Сообщается, что ранее защита российского предпринимателя подала ходатайство в суд с просьбой отменить подозрение, которое было заочно вручено украинской прокуратурой Тюрину два года назад.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. Нападающий ранил его охранника, который успел выстрелить в ответ. Киллер скончался в больнице, охранник же был позднее прооперирован в киевской больнице.

Генпрокуратура Украины изначально обвинила в организации преступления бывшего гражданского мужа вдовы убитого депутата. К слову с обвинениями в адрес Тюрина выступала и сама Максакова.

Позднее предприниматель приехал в ГСУ СК России, где рассказал следователям, что у него не было никаких мотивов для его убийства и он вообще раньше не был знаком с Вороненковым, а также не испытывал к нему ревности или неприязни.