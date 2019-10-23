«Уже не Бабкина»: Фото резко помолодевшей певицы смутило поклонников

Надежда Бабкина смутила своих поклонников, выложив в аккаунте в Instagram фото, на котором она выглядит резко помолодевшей. 69-летняя художественный руководитель ансамбля «Русская песня» на снимке позирует в стильном наряде со свежесделанными макияжем и прической.

«Понедельник день не тяжелый! Красоту навела, и радостная поехала на репетицию. Готовим премьеру!» — написала Надежда Бабкина в своем посте.

Instagram @ngbabkina

Большинство юзеров из трехсоттысячного контингента фанатов народной артистки РСФСР глянув на ее новый образ пришел к выводу, что Надежда Георгиевна явно перестаралась с фотошопом. По мнению пользователей, артистка, мягко говоря, абсолютно не похожа на себя.

«Красивая, но уже не Бабкина»

«Фу, она стала совсем на себя не похожа, кошмар»

«А кто на фото?»

«Фотошоп наимощнейший, абсолютно на себя не похожа. В 69 лет никогда не будешь выглядеть девочкой»

«Надо быть скромнее! Хватит экспериментов! Чай не девочка уже!» — подмечают подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданский муж Бабкиной отдыхает с поклонницами без любимой.