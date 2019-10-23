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Бывшие участницы «Дома-2» активно скупают жилье в Москве

, 15:54 349

Вслед за Ольгой Бузовой жилплощадью в российской столице обзавелась Лена Хромина.

Фото: Instagram @lenokhromina

Тема:
Ольга Бузова 648

Бывшие участницы популярного и скандального реалити-шоу «Дом-2» активно начали скупать жилье в Москве. Вслед за Ольгой Бузовой, которая на днях стала обладательницей апартаментов на Мосфильмовской улице за 120 миллионов рублей, жилплощадью в российской столице обзавелась и Лена Хромина, сообщает Starhit.

«Я купила квартиру в Москве, занималась оформлением документов. Через полторы недели заеду в собственные апартаменты и буду оформлять прописку в столице. Ура!» — рассказала участница телестройки.

Лена Хромина в интервью изданию призналась, что купленная ею однокомнатная квартира — вторичное жилье площадью 40 квадратных метров. В помещении необходимо делать ремонт, но зато совсем рядом расположена станция подземки.

Девушка отмечает, что ради покупки собственной недвижимости ей пришлось продать машину, ездить на метро и много работать. Теперь знаменитость гордится тем, что заработала на квартиру честным трудом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поющая телеведущая Ольга Бузова обзавелась собственной недвижимостью в Москве.

Тема:
Ольга Бузова 648
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