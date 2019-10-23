Госдума в первом чтении одобрила бюджет страны на 2020–2022 годы

Госдума в первом чтении одобрила бюджет страны на ближайшие три года. Документ заявлен с профицитом. В следующем году, например, доходы превысят расходы почти на триллион. На нацпроекты направят два триллиона рублей — на 200 миллиардов больше, чем в текущем году. Социальная сфера по-прежнему в приоритете — в новом бюджете это треть всех расходов.

Финансирование здравоохранения увеличится на 50 процентов. Больше средств пойдет на развитие медицины первичного звена и лекарственное обеспечение. Серьезные деньги планируют пустить на стимулирование рождаемости, и обеспечение роста дохода многодетных семей.

Культура, экология, спорт — как видно, тоже везде с плюсом. Регионы смогут тратить больше, но с умом. Дума примет постановление об эффективном расходовании средств.

«Главное достоинство бюджета — создана устойчивая бюджетная конструкция, которая позволяет государству выполнить все социальные обязательства независимо от конъюнктуры — любых санкций, любой цены на нефть и так далее», — пояснил председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Инфляцию в будущем году в Минфине прогнозируют на уровне трех процентов… Второе чтение проекта федерального бюджета в Думе намечено на 19 ноября.