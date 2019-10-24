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Мать шестерых детей жестоко убили в Архангельске

, 14:44 95

Женщина работала продавцом в круглосуточном магазине, где на нее и напал предполагаемый преступник.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Мать шестерых детей жестоко убили в Архангельске. Трагедия разыгралась ночью 22 октября в Исакогорском городском округе в одном из круглосуточных магазинов, где погибшая 33-летняя женщина трудилась продавцом, сообщает региональный СК.

По версии следователей, 25-летний ранее судимый подозреваемый будучи в изрядном подпитии ворвался в помещение и нанес сотруднице торговой точки несколько ударов ножом. После этого злоумышленник похитил из магазина продукты, выпивку и деньги.

Предполагаемого преступника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Разбой». Следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве участник перестрелки кланов под Ростовом.

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