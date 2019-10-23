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  4. Задержан подозреваемый в убийстве участник перестрелки кланов под Ростовом

Задержан подозреваемый в убийстве участник перестрелки кланов под Ростовом

, 13:02 Видео 69

В результате вооруженного конфликта между двумя семьями фермеров скончались пять человек.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; МВД РФ

В результате перестрелки между двумя враждующими семьями на хуторе Чернозубов Ростовской области погибли пять человек, двое пострадавших госпитализированы. Правоохранителями задержан один из подозреваемых в убийстве, еще трое разыскиваются.

«Задержали 39-летнего подозреваемого в совершении убийства. На территории района и близлежащих поселений продолжают проводиться необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении убийства», — сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, конфликт между двумя семьями фермеров произошел из-за многолетней судебной тяжбы по поводу раздела пастбища для коров. В какой-то момент разногласия противоборствующих сторон обострились. На встрече между представителями кланов началась стрельба на поражение из охотничьих ружей. Место происшествия покинули черный внедорожник, две отечественных легковушки и Mercedes. В каких-то из этих авто скрылись трое разыскиваемых подозреваемых

Следственные органы в Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое участников перестрелки на хуторе под Ростовом объявлены в розыск.

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