«Взгляд тигрицы»: Серябкина в бюстгальтере продемонстрировала пышный бюст

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина опубликовала на своей странице в Instagram довольно соблазнительный снимок. Певица, выступающая под псевдонимом MOLLY, регулярно делится со своими подписчиками пикантными кадрами. Фанаты с нетерпение ждут фотоотчета звезды с откровенных съемок, а некоторые даже признаются, что считают артистку секс-символом.

На этот раз Серябкина произвела фурор в сети, выложив фотографию, на которой позирует в домашних штанах и черном кружевном бюстгальтере. Как и на большинстве снимков, волосы вокалистки слегка растрепаны, а рот немного приоткрыт, что придает снимку еще больше сексуальности.

Откровенный наряд идеально подчеркнул достоинства фигуры светской львицы и сделал акцент на самых привлекательных ее местах — в частности, пышной груди. Мужчины были ослеплены красотой исполнительницы и не скупились на комплименты. Певицу, взбудоражившую представителей сильного пола, сравнивали с роковой тигрицей и страстной кошкой. Снимок Серебкиной подтолкнул пользователей к самым изощренным фантазиям.

Instagram @serebro_official

«Ну, какая же ты красивая!»

«Секс-бомба!»

«Взгляд тигрицы!»

«Что за кошечка!»

«Шикарная», — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина показала фото без белья.