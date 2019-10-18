Ольга Серябкина взбудоражила фанатов снимком без белья

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина ныне выступающая под сценическим именем MOLLY певица выложила в Instagram откровенные фотографии на фоне пальмы.

За спиной исполнительницы не жаркие тропики, а придорожный газон. Но на окружающий пейзаж подписчики певицы внимание практически не обратили. Фолловеров больше привлек вид самой Ольги Серябкиной.

Знаменитость предстала перед своими поклонниками в коротком топе и обтягивающих брючках. Минималистичный наряд с лихвой компенсировало отсутствие бюстгальтера под топом, поэтому тонкая ткань совершенно не скрывала всех рельефов груди Серябкиной.

Instagram @serebro_official

Само собой, фанатам такое стилистическое решение пришлось по вкусу.

«А ты мне нравишься! Определенно»;

«Сосочки — класс!»

«Хороша!

«Я тебя люблю, Молли!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Серябкина поведала о теплом отношении к Максу Фадееву.