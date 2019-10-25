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Россия и страны Африки договорились противодействовать валютному шантажу

, 6:25 Эфирная новость 12

В Сочи завершился двухдневный экономический форум «Россия — Африка».

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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru

800 миллиардов рублей — такова общая сумма подписанных контрактов и соглашений на саммите «Россия — Африка» в Сочи. Двухдневный переговорный марафон на высшем уровне открыл новую страницу в отношениях Москвы со странами Черного континента.

Удалось согласовать связи во всех сферах, включая политику, экономику, здравоохранение, образование. А еще решили сообща противодействовать политическому диктату и валютному шантажу. К этим методам прибегают некоторые страны, на что Владимиру Путину пожаловался, например, президент Мавритании.

Владимир Путин: «Многое из того, что вы сказали, абсолютно созвучно и с нашей позицией. Мы абсолютно неприемлем любое вмешательство под любым предлогом во внутренние дела независимых государств. Печальные последствия такой политики нам хорошо известны, в том числе и на примере Ливии. Ну и конечно, мы поддержим усилия пятерки государств по борьбе с экстремизмом».

Саммит в формате «Россия — Африка» стал первым в истории. Но участников настолько впечатлила атмосфера, по их словам, деловая, дружественная и душевная одновременно, что решили встречаться чаще. Владимир Путин предложил сделать политические консультации глав российского МИДа и стран Африки ежегодными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем угощали дорогих гостей на саммите «Россия — Африка» в Сочи.

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