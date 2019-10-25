Россия подписала со странами Африки контрактов на 800 миллиардов рублей

Позиция России в затяжном сирийском кризисе произвела впечатление на лидеров Африки. На саммите в Сочи, куда прибыли главы практически всех государств континента, пять стран из так называемого региона Сахель (Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад) высказали интерес пригласить российских военных советников.

Российское оружие — одна из самых обсуждаемых тем. За время саммита подписали соглашений примерно на 800 миллиардов рублей. В каких сферах, на каких условиях — рассказывает корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем угощали дорогих гостей на саммите «Россия — Африка» в Сочи.