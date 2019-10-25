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Детская присыпка Johnson&Johnson может содержать вещества, вызывающие рак

, 9:21 Эфирная новость 15

Компания только в США отозвала 33 тысячи упаковок.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Американская компания Johnson& Johnson по всему миру изымает из магазинов детскую присыпку. Вместо талька в ней могут содержаться вещества, вызывающие рак.

Скандал разразился после государственной контрольной закупки. В образцах присыпки специалисты обнаружили следы асбеста. Он давно входит в перечень канцерогенных веществ, поражающих легкие. Как заявляет агенство Reuters, асбест сами специалисты Johnson& Johnson заметили еще в 2000-х, но в компании скрыли эту информацию от властей и покупателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские депутаты хотят приравнять вейпы к обычным сигаретам.

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