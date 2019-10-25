Детская присыпка Johnson&Johnson может содержать вещества, вызывающие рак

Американская компания Johnson& Johnson по всему миру изымает из магазинов детскую присыпку. Вместо талька в ней могут содержаться вещества, вызывающие рак.

Скандал разразился после государственной контрольной закупки. В образцах присыпки специалисты обнаружили следы асбеста. Он давно входит в перечень канцерогенных веществ, поражающих легкие. Как заявляет агенство Reuters, асбест сами специалисты Johnson& Johnson заметили еще в 2000-х, но в компании скрыли эту информацию от властей и покупателей.

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