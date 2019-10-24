Депутаты хотят приравнять вейпы к обычным сигаретам

России вейпы и электронные сигареты уже скоро могут приравнять к обычным. Эту инициативу будут рассматривать в Госдуме. Если она будет принята, то эти устройства нельзя будет курить во всех местах, где действует антитабачный закон.

Например, на вокзалах, в торговых центрах и ресторанах. То же касается и аэропортов — там парить вейпами можно будет исключительно в специально отведенных для этого зонах.

Войну электронным испарителям объявляют все больше стран. В США продажу ароматических жидкостей и вовсе запретили. В Вашингтоне сообщили, что именно из-за них умерло более 30 человек.

Еще полторы тысячи американцев заработали серьезные болезни дыхательных путей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опыты показали возможность развития рака легких от электронных сигарет.