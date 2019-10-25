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Названы самые нелепые заблуждения детей о сексе

, 8:45 108

Некоторые подростки предполагали, что женщина не забеременеет из-за силы притяжения, если во время полового акта она находится сверху.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Преподаватели сексуального образования за границей поделились смешными и нелепыми представлениями школьников о сексе. Учителя рассказали о заблуждениях детей на социальном новостном портале Reddit.

По словам педагогов, многие ученики плохо себе представляли процесс зачатия. Один из юзеров поведал, как ему пришлось опровергать мнение десятиклассниц о том, что женщины могут забеременеть после анального секса.

«А мне пришлось объяснять, что в девочку не надо мочиться, чтобы она забеременела», — написал еще один пользователь.

Предположения детей об интимной стороне жизни были самыми невероятными. Так, подростки предполагали, что у лесбиянок есть сперма и она находится не где-нибудь, а в локтях. Один ученик был уверен — во время менструации женщины поголовно испытывают оргазм.

Беременная 15-летняя школьница посчитала, что предохраняться не нужно, ведь во время полового акта она находилась сверху. Однако сила притяжения, на которую понадеялась девушка, в данном случае не сработала.

Большинство учеников, по словам преподавателей, имели большие заблуждения насчет контрацепции. Кое-кто предполагал, что достойной заменой презерватива для девушки станет спринцевание газировкой после секса.

Ранее ученые выяснили, как секс может спасти от онкологии.

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Названы самые нелепые заблуждения детей о сексе

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