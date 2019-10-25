В Дагестане спасли жизнь младенцу, родившемуся в труднодоступном селе

В Дагестане спасли жизнь младенцу, который родился с серьезной патологией.

Ребенка из труднодустопного горного поселка в перинатальный центр Махачкалы оперативно доставили на вертолете санавиации. Малыш появился на свет два дня назад. Роды принимал сельский врач. Он и обнаружил у младенца серьезную патологию. В Махачкале его уже ждут в детской клинической больнице для проведения операции.

Медицинский Ми-8 появился в республике совсем недавно в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Дагестан получил крылатую машину «скорой помощи» одним из первых, и счет спасенных жизней идет уже на десятки.

На один из срочных вылетов отправился и Мурад Магомедов.