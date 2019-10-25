  1. Пятый канал
  4. В Дагестане спасли жизнь младенцу, родившемуся в труднодоступном селе

В Дагестане спасли жизнь младенцу, родившемуся в труднодоступном селе

, 18:37 Эфирная новость 8

Роды принимал сельский врач, который и обнаружил серьезную патологию, требующую незамедлительного вмешательства хирургов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

В Дагестане спасли жизнь младенцу, который родился с серьезной патологией.

Ребенка из труднодустопного горного поселка в перинатальный центр Махачкалы оперативно доставили на вертолете санавиации. Малыш появился на свет два дня назад. Роды принимал сельский врач. Он и обнаружил у младенца серьезную патологию. В Махачкале его уже ждут в детской клинической больнице для проведения операции.

Медицинский Ми-8 появился в республике совсем недавно в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Дагестан получил крылатую машину «скорой помощи» одним из первых, и счет спасенных жизней идет уже на десятки.

На один из срочных вылетов отправился и Мурад Магомедов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 25 октября: пора на улицу, Раки!

Последние новости

18:37
В Дагестане спасли жизнь младенцу, родившемуся в труднодоступном селе
18:28
«Кто эта девушка?»: фанаты не узнали Акиньшину на фото
18:19
Скелет человека обнаружен при раскопках в центре Москвы
18:10
«Красивая как мама»: дочь Брежневой в бикини свела поклонников с ума
18:01
Мария Бутина готовится к возвращению на родину
17:52
Максим Фадеев высказался об уходе Наргиз

Сейчас читают

В Минобороны назвали причины расстрела солдатом-срочником сослуживцев в Забайкалье
Видео: Отлынивающая от тренировок толстая кошка покорила интернет
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев