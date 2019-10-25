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Оператор связи простит долг ученым, которых разорили орлы

, 23:11 15

Орнитологи надели на птиц датчики, отсылающие смс о перемещениях пернатых. Из-за высокой стоимости сообщений общая задолженность специалистов составила 240 тысяч рублей.

Фото: www.globallookpress.com / Hinze, K.

Оператор связи закроет задолженность Центра реабилитации диких животных за смс, которые были отправлены датчиками, установленными на степных орлах с целью отслеживания их перемещений. Кроме того, для отслеживания миграций птиц будет разработан специальный тариф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова коммерческого директора «Мегафона» Влада Вольфсона.

Ранее орнитологи надели на 13 пернатых специальные датчики, регистрирующие их местонахождение и оповещающие ученых о перемещениях птиц посредством SMS. Предполагалось, что после проведения лета в Казахстане орлы вернутся в Россию и только спустя некоторое время отправятся на зимовку в Иран, Египет и Саудовскую Аравию.

Однако, вместо этого, птицы сразу переместились в Иран, и, соответственно, отчеты об их передвижениях были отправлены с территории этой страны. В связи с роумингом цена смс возросла до 49 рублей и дорогостоящие сообщения мгновенно исчерпали весь бюджет. В результате долг специалистов составил 240 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне перечислили более 100 тысяч рублей «разорившим» ученых степным орлам.

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