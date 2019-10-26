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  4. Предлагавшая интимные услуги Кира Майер пропала из Instagram после разоблачения

Предлагавшая интимные услуги Кира Майер пропала из Instagram после разоблачения

, 7:14 98

После скандала в эфире программы на федеральном канале модель удалила страницу в социальной сети.

Фото: Instagram @mayer_kirochka

Модель Кира Майер удалила свой аккаунт в Instagram после скандала в эфире программы на федеральном канале. Звезда соцсетей поучаствовала в передаче, посвященной разоблачению популярных блогеров, которые зарабатывают на жизнь, оказывая эскорт-услуги, пишет сайт KP.RU.

Сначала в беседе с ведущим Майер рассказала о своих доходах, отметив, что покупает довольно дорогие вещи, часто меняет машины и снимает апартаменты в Москве за 150 тысяч рублей. По словам модели, ее обеспечивает молодой человек. Однако в ходе шоу выяснилось, что расходы девушки оплачивает не единственный возлюбленный. Якобы у нее есть даже свой агент, который подыскивает клиентов.

В подтверждение этому на экране показали ролик, где Кира предлагает мужчине интимные услуги и заявляет, что готова на все. После демонстрации видео модель покинула студию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Playboy идет в президенты Хорватии и планирует легализовать секс-индустрию.

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