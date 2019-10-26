Парень упал в реку в Петербурге. Приятель бросился его спасать

Ночью подросток упал в реку Мойку в Петербурге. С ним находился его друг, который бросился следом, чтобы спасти товарища.

В результате упавшего молодого человека, которому на вид оказалось лет 17, вытащили из воды случайные прохожие. А вот приятель, пытавшийся его спасти, погиб. Его тело спустя полтора часа достали из реки спасатели. Фото с места публикует 5-tv.ru.

Известно, что погибшему было около 19 лет, проживал он в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ребенок провалился в люк на глазах у матери в Санкт-Петербурге.