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  4. Парень упал в реку в Петербурге. Приятель бросился его спасать

Парень упал в реку в Петербурге. Приятель бросился его спасать

, 4:31 Эксклюзивное фото 64

В результате один находится в больнице, тело второго выловили спасатели.

Фото: 5-tv.ru

Ночью подросток упал в реку Мойку в Петербурге. С ним находился его друг, который бросился следом, чтобы спасти товарища.

В результате упавшего молодого человека, которому на вид оказалось лет 17, вытащили из воды случайные прохожие. А вот приятель, пытавшийся его спасти, погиб. Его тело спустя полтора часа достали из реки спасатели. Фото с места публикует 5-tv.ru.

Известно, что погибшему было около 19 лет, проживал он в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ребенок провалился в люк на глазах у матери в Санкт-Петербурге.

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