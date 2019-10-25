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  4. Видео: ребенок провалился в люк на глазах у матери в Санкт-Петербурге

Видео: ребенок провалился в люк на глазах у матери в Санкт-Петербурге

, 12:25 Видео 33

На месте работает прокуратура. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, ВКонтакте

В Санкт-Петербурге ребенок провалился в люк прямо на глазах у матери. Инцидент произошел у дома № 42 на проспекте Космонавтов. Обстоятельства произошедшего выясняются прокуратурой Московского района.

На кадрах, попавших в распоряжение 5-tv.ru, видно, как мама толкает впереди себя пустую коляску, а маленький ребенок идет рядом с ней по тротуару. В какой-то момент малыш внезапно оказался под землей, провалившись в канализационный люк. Женщина и подоспевшие ей на помощь очевидцы оперативно вытащили пострадавшего несовершеннолетнего из люка за руки.

По факту происшествия сотрудниками прокуратуры проводится проверка. Правоохранителям предстоит дать оценку действиям лиц, ответственным за эксплуатацию люка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Уфе неравнодушные прохожие вытащили ребенка, упавшего в колодец.

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