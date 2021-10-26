День Иверской иконы Богородицы: что можно и нельзя делать 26 октября

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Карина Бернтгольц
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На Руси в этот день приводили в порядок баню, но не мылись после захода солнца.

День Иверской иконы Богородицы: что можно и нельзя делать 26 октября

Фото: ТАСС / Pekka Sakki

26 октября (13 октября по старому стилю) православные отмечают день Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Этот день связан с несколькими обычаями и запретами.

История праздника

Автором иконы считается евангелист Лука — сподвижник апостола Павла. По легенде, в IX веке образ попал к благочестивой вдове, жившей близ города Никеи. Она опустила икону в море, чтобы спасти ее от иконоборцев. Позже монахи Иверского монастыря увидели лик в море. Его поддерживал огненный столб.

Инок монастыря прошел по воде и принес икону в монастырь. На следующее утро ее обнаружили над воротами — она несколько раз возвращалась туда, поэтому ее прозвали Привратницей.

В Москве Иверская икона Богородицы появилась в 1648 году. Ей молились об избавлении от пожара и других напастей, просили о плодородной земле и утешении в несчастье.

Что можно делать 26 октября

В день Иверской иконы Богоматери принято наводить порядок в бане: менять сгнившую мебель, чистить все емкости для воды, а также совершали подношения баннику.

Что нельзя делать 26 октября

Запрещалось 26 октября мыться в одиночку. Также было нельзя ходить в баню после захода солнца или поздно ночью. Также не разрешалось сквернословить, ругаться, обижаться и заниматься тяжелой работой по дому. Дела следовало отложить и помолиться перед чудотворной иконой о себе и своих родственниках. 

Приметы

  • Если в день Иверской иконы Богородицы петух вдруг начнет кукарекать вечером, то погоды скоро переменится.
  • Если утром в этот день петухи начнут петь раньше обычного, то утро будет теплым.
  • Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 24 октября категорически запрещалось оставлять свой дом неприбранным, а также переедать.
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