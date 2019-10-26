Ирина Пегова поделилась с поклонниками кадра из своего отдыха в Ялте. Актриса побывала в Гурзуфе на даче Чехова, где сделала несколько атмосферных кадров.

Instagram @pegovairina

Артистка подобрала наряд, в котором выглядела весьма аутентично — простое платье в пол с длинными рукавами и закрытой зоной декольте. Образ дополнила лаконичная прическа — Пегова собрала волосы в аккуратный пучок. Ирина на фото и видео из поездки выглядит как истинная героиня романов Чехова. Сходство отметили и подписчики актрисы.

«Ваш образ очень гармонирует с чеховской эпохой!»

«Ирочка, Вы хорошо там смотритесь! Прямо чеховская барышня!»

«Мечта классика!» — написали фолловеры в комментариях.

«Мечта классика»: Пегова очаровала фанатов образом чеховской барышни 1/5 Instagram @pegovairina 2/5 Instagram @pegovairina 3/5 Instagram @pegovairina 4/5 Instagram @pegovairina 5/5 Instagram @pegovairina

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ирина Пегова показала нежные фото с дочерью.