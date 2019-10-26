«Две подруженьки»: Пегова показала нежные фото с дочерью

Известная российская актриса театра и кино Ирина Пегова поделилась в Instagram фотографиями со своей 13-летней дочерью. На кадрах звезда запечатлена вместе с наследницей на диване.

На одном из снимков Татьяна лежит на коленях матери, а на другом вместе с ней позирует сидя. Оба кадра получились нежными и милыми — во многом благодаря цветовой гамме, выбранной для фотосессии, и утонченным образам моделей. Дочь знаменитости примерила белый свитер с черными вкраплениями, а Пегова создала романтический стиль с плиссированной юбкой бежевого цвета, светлым джемпером и кудрями, которые сделали образ воздушным.

Instagram @pegovairina

Вместе со своей наследницей актриса идеально вписалась в интерьер пастельных оттенков. Некоторые подписчики даже признались, что, глядя на фото, изначально не почувствовали, что между Татьяной и Ириной такая большая разница в возрасте. На первый взгляд фанатам показалась, что артистка — старшая сестра девочки. Настолько молодо и свежо она выглядит в 41 год.

«Две подруженьки! Но вот как не похожи вы внешне, дочь конечно папина копия… Даже ДНК не надо».

«Такие красотки. Мама — слов нет, а доча — куколка, всю красоту взяла от мамочки и папы».

«Первый раз вижу вашу дочку, у нее ваши черты лица, приятно на вас смотреть».

«Как похожи мама с дочей!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова опубликовала в Instagram архивный снимок с давней коллегой по цеху, не менее известной актрисой театра и кино Наталией Курдюбовой.