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Не стало Пугачевой из «Бурановских бабушек»

, 19:05 496

Наталья Пугачева скончалась накануне своего 84-летия.

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Фото, видео: YouTube @Андрей Маликов, РИА Новости / Валерий Мельников

Ушла из жизни одна из участниц популярного коллектива «Бурановские бабушки» — Наталья Пугачева. Женщина скончалась, не дожив до своего 84-летия всего два дня. О трагической новости стало известно 26 октября. Информацию подтвердил Александр Берчалов — глава Удмуртской Республики, в которой проживают участницы коллектива.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки „Бурановских бабушек“. Мои соболезнования родным и близким», — написал он в социальной сети.

Twitter @brechalov

«Бурановские бабушки» получили широкую известность благодаря участию в «Евровидении» в 2012 году. Конкурсная песня «Party for everybody» принесла артисткам второе место — композиция до сих пор популярна у аудитории.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти автора песен ансамбля «Песняры» Олега Молчана.

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