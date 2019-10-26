Не стало Пугачевой из «Бурановских бабушек»

Ушла из жизни одна из участниц популярного коллектива «Бурановские бабушки» — Наталья Пугачева. Женщина скончалась, не дожив до своего 84-летия всего два дня. О трагической новости стало известно 26 октября. Информацию подтвердил Александр Берчалов — глава Удмуртской Республики, в которой проживают участницы коллектива.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки „Бурановских бабушек“. Мои соболезнования родным и близким», — написал он в социальной сети.

Twitter @brechalov

«Бурановские бабушки» получили широкую известность благодаря участию в «Евровидении» в 2012 году. Конкурсная песня «Party for everybody» принесла артисткам второе место — композиция до сих пор популярна у аудитории.

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