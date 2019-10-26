Не стало композитора Олега Молчана, работавшего с «Песнярами»

Ушел из жизни белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Автор многих популярных песен ансамбля «Песняры» скончался в возрасте 54 лет, о его смерти стало известно 26 октября. Трагическую новость сообщило белорусское агентство БелТА, ссылаясь на Министерство культуры своей страны.

Широкая известность пришла к Молчану во время работы с популярным в СССР коллективом «Песняры». Известно, что должность музыкального руководителя ансамбля была введена специально для композитора. За годы сотрудничества с «Песнярами» Олег Молчан написал для них несколько песенных циклов — например, «Ваянок» и «Ave Solе, або Слова Скарыны». Также мужчина стал автором таких хитов коллектива как «Стася», «Милая женщина» и «Маргарыта».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один из авторов «Голубого огонька» скончался в Подмосковье.