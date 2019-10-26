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  4. Не стало композитора Олега Молчана, работавшего с «Песнярами»

Не стало композитора Олега Молчана, работавшего с «Песнярами»

, 16:03 45

Мужчина умер на 55-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.

Фото: Ирина Видова / wikipedia.org

Ушел из жизни белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Автор многих популярных песен ансамбля «Песняры» скончался в возрасте 54 лет, о его смерти стало известно 26 октября. Трагическую новость сообщило белорусское агентство БелТА, ссылаясь на Министерство культуры своей страны.

Широкая известность пришла к Молчану во время работы с популярным в СССР коллективом «Песняры». Известно, что должность музыкального руководителя ансамбля была введена специально для композитора. За годы сотрудничества с «Песнярами» Олег Молчан написал для них несколько песенных циклов — например, «Ваянок» и «Ave Solе, або Слова Скарыны». Также мужчина стал автором таких хитов коллектива как «Стася», «Милая женщина» и «Маргарыта».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один из авторов «Голубого огонька» скончался в Подмосковье.

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