Перед смертью Пугачева из «Бурановских бабушек» боролась с тяжелой болезнью

Стала известна причина смерти участницы «Бурановских бабушек» Натальи Пугачевой. Как сообщила 5-tv.ru продюсер коллектива Ксения Рубцова, 83-летняя артистка скончалась из-за онкологического заболевания.

Пугачева несколько лет находилась в ремиссии — рак отступил, но в июне 2019 года вернулся снова. В 2013 году, когда диагноз был только поставлен, Ксения настояла на том, чтобы Пугачева приехала в Москву и прошла лечение в институте онкологии имени Блохина. Специалисты обнаружили опухоль в районе желудка — образование было необходимо удалять при помощи операции.

При этом врачи предупредили: если пациентка откажется от операции, жить ей останется не больше десяти дней. А вот шансы на благополучный исход после оперативного вмешательства были — Пугачева активно выступала и вместе с мужем занималась хозяйством, организм для ее лет был крепким. Наталья Яковлевна согласилась на операцию.

«И правильно сделали. Потому что она вернулась потом к нормальной жизни, выступлениям. Она могла уже нормально существовать — набрала опять вес и как бы все было уже нормально. Но, видите, в июне этого года опять вернулось все обратно», — рассказала продюсер коллектива.

Похороны Натальи Пугачевой назначены на 27 октября.