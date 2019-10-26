  1. Пятый канал
  4. Перед смертью Пугачева из «Бурановских бабушек» боролась с тяжелой болезнью

Перед смертью Пугачева из «Бурановских бабушек» боролась с тяжелой болезнью

, 20:28 Эксклюзивное интервью 15

Продюсер группы сообщила, что последние шесть лет заболевание находилось в ремиссии, но несколько месяцев назад вновь перешло в активную фазу.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Тема:
Протесты в Гонконге 14

Стала известна причина смерти участницы «Бурановских бабушек» Натальи Пугачевой. Как сообщила 5-tv.ru продюсер коллектива Ксения Рубцова, 83-летняя артистка скончалась из-за онкологического заболевания.

Пугачева несколько лет находилась в ремиссии — рак отступил, но в июне 2019 года вернулся снова. В 2013 году, когда диагноз был только поставлен, Ксения настояла на том, чтобы Пугачева приехала в Москву и прошла лечение в институте онкологии имени Блохина. Специалисты обнаружили опухоль в районе желудка — образование было необходимо удалять при помощи операции.

При этом врачи предупредили: если пациентка откажется от операции, жить ей останется не больше десяти дней. А вот шансы на благополучный исход после оперативного вмешательства были — Пугачева активно выступала и вместе с мужем занималась хозяйством, организм для ее лет был крепким. Наталья Яковлевна согласилась на операцию.

«И правильно сделали. Потому что она вернулась потом к нормальной жизни, выступлениям. Она могла уже нормально существовать — набрала опять вес и как бы все было уже нормально. Но, видите, в июне этого года опять вернулось все обратно», — рассказала продюсер коллектива.

Похороны Натальи Пугачевой назначены на 27 октября.

Тема:
Протесты в Гонконге 14
9 окт
Китай предостерег Apple от помощи мятежникам Гонконга
3 сент
Школьники присоединились к протестам в Гонконге
17 авг
Полиция начала разгонять протестующих в Гонконге — видео
15 авг
Трамп предложил лидеру КНР обсудить бунтующий Гонконг
14 авг
Китай потребовал от США «не совать нос» не в свое дело
14 авг
Суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту
13 авг
Полиция Гонконга штурмует аэропорт, который заблокировали протестующие
7 авг
Видео: полиция использовала газ для разгона демонстрантов в Гонконге
22 июл
Слезоточивый газ и резиновые пули: как в Гонконге разгоняли протестующих
21 июл
Полиция начала зачистку блокированных протестующими кварталов в Гонконге — видео

Читайте также

«Душа моя рвется»: PR-директор выложила в сеть архивное видео с Началовой за три месяца до ее смерти

Пять цитат великого космонавта Алексея Леонова
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Последние новости

20:28
Перед смертью Пугачева из «Бурановских бабушек» боролась с тяжелой болезнью
19:56
Конор МакГрегор ответил отцу Нурмагомедова: «Смеюсь над водоносом Махачевым»
19:33
В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию
19:20
Поиски самолета с председателем федерации СЛА на борту приостановлены в Прикамье
19:05
Не стало Пугачевой из «Бурановских бабушек»
19:04
Фото: Тимати оставил только что родившую Решетову ради поездки на Мальдивы

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября
«Все очень грустно»: Авербух объяснил причины неудачного выступления Медведевой
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев