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Актриса «Универа» не хочет здороваться с Малаховым после шоу про эскорт: «Руки не подам!»

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По словам Натальи Рудовой, телеведущий использовал в передаче ее имя, чтобы поднять рейтинг.

Фото: Instagram @rudovanata

Актриса Наталья Рудова дала публичную пощечину телеведущему Андрею Малахову за поруганные честь и достоинство, попытку добиться высоких рейтингов за счет ее имени и интервью, взятого у ее директора обманным путем.

Недавно в эфире ток-шоу, посвященного оказанию эскорт-услуг, в контексте истории упомянули Наталью Рудову. Продюсеры связались с PR-директором актрисы Ангелиной Дубровской и спросили, имеет ли артистка отношение к эскорту. И хотя представитель звезды категорически опровергла такое предположение, самой знаменитости все это не понравилось.

«Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали, как вам было выгодно! Я точно могу дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов, за то, как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи!» — заявила актриса в Instagram.

Наталья Рудова в полнейшем негодовании припомнила Андрею Малахову, как после премьеры популярного российского сериала «Татьянин день» он позвонил и предложил ей познакомиться с олигархом. Слова актрисы подтвердила ее коллега по цеху Анастасия Сумбурская.

«Подтверждаю. Было от него два звонка. После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал», — утверждает Сумбурская.

После выпуска ток-шоу про эскорт оскорбившаяся Наталья Рудова приняла решение — больше никогда не общаться с его ведущим Андреем Малаховым.

«Каждый должен отвечать за свои слова! Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше!» — цитирует слова звезды ФАН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Рудова станет ведущей реалити-шоу на Бали.

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