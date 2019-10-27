Жена Николаева поздравила падчерицу с днем рождения

Старшая дочь Игоря Николаева празднует 41-летие. На своих страницах в Instagram ее поздравили отец и нынешняя жена композитора Юлия Проскурякова.

«Юленька! Любимая наша и родная девочка, с днем рождения тебя! Пусть твою жизнь украшают самые красивые лилии на свете! Люби, радуйся, достигай новых вершин в своей работе, а мы всегда будем рядом!», — написала мачеха.

Instagram @igor_nikolaev_music

Как уточняет Teleprogramma.pro, дочь и тезка третьей супруги артиста живет в Майами, но старается поддерживать тесную связь с родственниками в России. Часто присылает из США презенты младшей сестре Веронике и каждый год принимает отца и его новую семью у себя в доме, в саду которого плавают водяные лилии — отсюда и упоминание этих цветов в поздравлении.

По странному стечению обстоятельств, Юлию и ее молодую мачеху помимо имени и небольшой разницы в возрасте объединяет схожая внешность и род занятий. Как и Проскурякова, она хорошо поет. А кроме того сама сочиняет музыку, является актрисой мюзикла и занимается медициной. К поздравлениям родителей присоединились и многие знаменитости, в числе которых Олег Газманов и Кристина Орбакайте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Николаев опубликовал фото в девичьем ободке для волос.