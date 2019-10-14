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  4. «Настоящий папа!» Игорь Николаев опубликовал фото в девичьем ободке для волос

«Настоящий папа!» Игорь Николаев опубликовал фото в девичьем ободке для волос

, 11:40 Фото 545

Четырехлетняя дочь музыканта Вероника настоятельно посоветовала отцу не снимать с головы женский аксессуар.

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Фото, видео: Instagram @igor_nikolaev_music

Игорь Николаев души не чает в четырехлетней дочке Веронике. 59-летний отец готов пойти на многое, лишь бы только его малышка радовалась и наслаждалась жизнью. Музыкант опубликовал в Instagram фото, на котором позирует перед зеркалом в девичьем ободке для волос, украшенном двумя голубыми бантами. Необычный образ певец объяснил настоятельным советом дочери.

«Дочка надела ободок, сказала, что мне очень идет, и велела не снимать! Ну, как вам? Может, так и поехать?» — подписал пост знаменитость.

Instagram @igor_nikolaev_music

Поклонники Игоря Николаева умилились фотографии кумира в ободке маленькой дочки. Многие фанаты отметили — девичий аксессуар музыканту и, правда, очень идет. Подписчики похвалили теплые отношения звезды и его юной наследницы. Всего за час снимок певца с очаровательным украшением в волосах набрал более семи тысяч лайков.

«Хорошо, что макияж еще не сделала!»

«Настоящий папа дочки. Все они, похоже, через подобное проходят»;

«А что, прикольно. Дочка знает, что говорит!» — написали фолловеры.

Дочь Игоря Николаева рождена в третьем браке артиста с певицей Юлией Проскуряковой. Звездная пара сыграла свадьбу почти десять лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четырехлетняя дочка Игоря Николаева сочинила песенку.

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