В Крыму состоялся девятый Всероссийский саммит виноделов

Знаковое событие произошло на этой неделе в Крыму. 24 и 25 октября здесь состоялся девятый Всероссийский саммит виноделов.

Лучшие отечественные и иностранные специалисты собрались в «Массандре», одном из старейших предприятий России. Ключевые аспекты дискуссии — это прежде всего развитие отрасли и производство вина в условиях современного рынка. Сейчас важно подвести промежуточные итоги и определить вектор будущих изменений отрасли.

«Для нас это очень важно. Крымские вина всегда во все времена прославлялись во всем мире. Мы хотим отвоевать свои позиции. Пора уже заявить о себе в мире. Несмотря на санкции и любые препоны. Для нас, виноделов мир не имеет никаких границ», — заявила генеральный директор ГУП РК ПАО «Массандра» Янина Павленко.

На форуме обсудили проблемы виноделия на юге России и инструменты, которые помогли бы их решить. Сейчас Государственная Дума готовит крупный законопроект. В нем вводятся четкие понятия «виноделия» и «виноградарства», а также закреплены технологические правила производства напитка.

«Хочу сказать, что российское вино в ближайшее время станет вином номер один в мире. Это без сомнения, когда работают такие виноделы. Когда работают с душой, когда поддержка есть федерального центра. Победа будет за нами», — уверен депутат Госдумы Сергей Неверов.

Сейчас главная задача — защитить нашего производителя и повысить качество отечественной продукции. 19 ноября законопроект будет рассматриваться парламентом в первом чтении. Депутаты впервые за последние 100 лет — ввели в правовое поле само понятие — российское вино. Теперь все прописано четко. Вино — это продукт естественного брожения виноградного сока, без примесей и добавок. И уже мы сами с вами будем решать, что будем пить.

«Главное этот закон позволяет самому потребителю выбирать, что он хочет покупать и что он хочет пить. Вся информация будет на бутылке. Он кончено может пить вино произведенное из иностранных виноматериалов. Но мы хотим, чтобы он потреблял наше вино, которое произведено из винограда, выращенного в России», — исполнительный директор АО «Дивноморье» Сергей Безношенко.

Представители отрасли приняли активное участие в доработке законопроекта. Потому что уже 19 декабря российский парламент должен окончательно утвердить и принять федеральный закон. В рамках саммита состоялся первый Международный винный конкурс имени Льва Голицына. Мероприятия такого масштаба не проводились здесь 50 лет. Участники приехали из 20-ти стран мира, включая главных игроков этого рынка — Франция, Италия, Испания, ЮАР, Чили и Австралия. Известные иностранные энологи, это специалисты по вину, заявляют — за последние пять лет качество российского вина улучшилось в три раза. Так сейчас на конкурсе из четырехсот наших вин отбраковали только два.

«Я приезжаю в качестве члена жюри уже не первый год. Я очень впечатлен тем прогрессом, которые наблюдается при производстве российских вин. И я вижу, как с каждым годом, ваши вина меняются в лучшую сторону», — считает винный эксперт из Великобритании Оз Кларк.

Победителями конкурса стали вина, таких прославленных предприятий, как «Масандра», «Фанагория», «Инкерман» и «Усадьба Дивноморское». И добавлю в субботу председателем Союза виноградарей и виноделов России единогласно избрали нашего коллегу, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.