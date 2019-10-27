Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе на балу выпускников

Не менее двух человек погибли в ходе стрельбы на балу выпускников в городе Коммерс штата Техас в США. Трагедия разыгралась в филиале Техасского университета A&M.
Предварительно, ранения получили десять человек. Обстоятельства ЧП выясняются.
Сегодня, 12:25 Происшествия Срочная новость 48
Более десяти человек получили ранения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bao Dandan, YouTube @Savag Entertainment
Не менее двух человек погибли в ходе стрельбы на балу выпускников в городе Коммерс штата Техас в США. Трагедия разыгралась в филиале Техасского университета A&M.
Предварительно, ранения получили десять человек. Обстоятельства ЧП выясняются.
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