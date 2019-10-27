Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе на балу выпускников

Не менее двух человек погибли в ходе стрельбы на балу выпускников в городе Коммерс штата Техас в США. Трагедия разыгралась в филиале Техасского университета A&M.

Предварительно, ранения получили десять человек. Обстоятельства ЧП выясняются.