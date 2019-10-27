Виноделы Крыма: Отечественное вино должно иметь приоритет в ресторанах и сетях

Отечественное вино должно иметь приоритет в российских ресторанах и на полках в торговых сетях и магазинах. Об этом на X Всероссийского саммите виноделов заявила генеральный директор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук, выражая в своем лице мнение всех виноделов полуострова Крым.

Одним из способов помощи отечественному рынку российские производители считают ограничение притока импорта в Россию.

«Во-первых, нужно ценить своего производителя. Мы ратуем за то, чтобы ограничили приток импорта. К примеру, на торговой полке должны стоять прежде всего вина местности. Допустим, мы живем в Крыму, чтобы в Крыму была прерогатива крымского производителя в ресторанах, в кафе, магазинах, потому что это продукт местности. Нас же особо не пускают на другие рынки, а мы готовы открыто. Может быть, какой-то процент: 50% импорта, 50% отечественных вин, чтобы обязательно были в торговой сети», — говорит Шимчук.

Минсельхоз и Роспотребнадзор ранее заявили о поддержке инициативы продвижения вин российского производства. В частности, в Минсельхозе подчеркнули, что отечественные вина должны в винной карте быть в приоритете и стоять в начале.

Лариса Шимчук полностью согласна с данной инициативой, подчеркнув, что это уважение к отечественному производителю. Она добавила, что в ее жизни были прецеденты, когда будучи в ресторане в России не находила в меню отечественного вина. На ее вопрос о наличии напитка из Крыма, получала ответ, что их заведение с производителями с полуострова не работает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах отечественного вина на международном конкурсе, организованном в рамках X Всероссийского саммита виноделов.