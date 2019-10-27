Стас Пьеха пять лет отказывается разводиться с женой из-за ребенка

Стас Пьеха рассказал, почему не может развестись с женой Натальей. Пара рассталась еще в 2014 году, однако до сих пор в паспортах у супругов стоят штампы о браке. Причину откладывания официального разрыва певец озвучил в ток-шоу Леры Кудрявцевой.

Влюбленная пара прожила вместе не больше года. За это время в семье произошло пополнение — родился сын Петя. Однако малыш не смог спасти отношения молодых супругов. Жена Стаса Пьехи Наталья считает, что виной всему было слишком поспешное решение связать друг друга узами брака.

«Причина банальна: отсутствие опыта, поспешность, мы познакомились, тут же поженились и тут же разошлись. Было некое непонимание», — приводит слова экс-избранницы знаменитости «Вокруг ТВ».

Развод, по словам супругов, они откладывают из-за нежелания причинять боль маленькому сыну. Сейчас малыш видится с папой очень редко — семья живет на два города. Музыкант регулярно выделяет на обеспечение ребенка около 200 тысяч рублей. Еще одной причиной нежелания расстаться официально Стас Пьеха называет возможное появление негативных переживаний.

«Почему мы не разводимся? Стресс, суд, да и это ничего не изменит, потому что у нас хорошие отношения», — утверждает звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты нашли доказательства романа Стаса Пьехи со звездой «Холостяка».