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  4. Алкоголь или произведение искусства? В Крыму оценили лучшие российские вина

Алкоголь или произведение искусства? В Крыму оценили лучшие российские вина

, 8:33 Эфирная новость 63

На легендарном заводе «Массандра» в Ялте впервые проходит Всероссийский саммит виноделов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrea Matone; 5-tv.ru

На международном саммите виноделов в Крыму собрались лучшие сомелье со всего мира, чтобы оценить качество российского продукта. На легендарном заводе «Массандра» в Ялте развернули большую дегустационную площадку. Строгому жюри предстояло определить, какой напиток можно назвать произведением искусства.

Звуки оркестра разлетаются по центральной площади завода «Массандра». Свое 125-летие предприятие отмечает с особым размахом. И впервые здесь проходит Всероссийский саммит виноделов.

Это открытая площадка, где международные эксперты, сомелье, влиятельные российские бизнесмены, руководители отечественных хозяйств обсуждают каким быть российскому виноделию в обозримом будущем.

Из «винного Эрмитажа» репортаж Мэри Бадунц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что виноделы Крыма считают — отечественное вино должно иметь приоритет в ресторанах и сетях.

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