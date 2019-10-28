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Сотни тысяч участников из 106 стран проверили свои знания географии

, 8:11 Эфирная новость 31

Географический диктант мог написать любой желающий. Интеллектуальное состязание включает в себя 10 вопросов для разминки и 30 — для оценки знаний. На все — 45 минут.

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

В воскресенье по всей стране, да и практически во всем мире провели пятый географический диктант. В этом году акция приобрела поистине масштабный размах. Тема, как и всегда — Россия.

Проверить свои знания мог любой желающий, независимо от возраста и образования. Интеллектуальное состязание включает в себя 10 вопросов для разминки и 30 — для оценки знаний. На все — 45 минут. Главной площадкой акции стал уже традиционно МГУ.

«Мы учитываем увеличение аудитории, охват аудитории. Все-таки когда это шесть тысяч площадок, 106 стран, где люди пишут. Конечно, хочется чтобы они еще чуть-чуть побольше узнали, поэтому в сам вопрос закладывается, в том числе, познавательная часть», — поясняет глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Чиновники, известные политики, спортсмены и артисты: акция объединила сотни тысяч участников. Кто-то уже опытный, а кто-то, как например, музыкант Сергей Шнуров, диктант писал впервые.

Для желающих проверить свои знания в каждом крупном городе были открыты десятки площадок. И не всегда это были учебные заведения. В Санкт-Петербурге, к примеру, в этом году впервые площадкой акции стал корабль-музей «Крейсер Аврора».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шойгу и Шнуров поделились впечатлениями от географического диктанта.

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