Шойгу и Шнуров поделились впечатлениями от географического диктанта

Президент Русского географического общества и министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в географическом диктанте, который проходил в воскресенье, 27 октября, уже в 106 странах мира.

Для этого Шойгу вместе с спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергеем Ивановым приехали в МГУ. После испытаний глава РГО поделился с журналистами впечатлениями от тестов.

«Вопросы стали намного интереснее, чем они были раньше. Имеется в виду более познавательные. С другой стороны, конечно, мы учитываем увеличение аудитории, охват аудитории. Все-таки когда это шесть тысяч площадок, 106 стран, где люди пишут, нам конечно хочется, чтобы они еще чуть-чуть побольше узнали. Поэтому в сам вопрос закладывается некая познавательная часть, которая при прочтении уже самого вопроса давала бы возможность узнать что-то еще о нашей стране», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны признался, что сложнее всего ему даются вопросы, в которых нужно выстроить определенную последовательность географических объектов, предварительно зрительно представив себе карту.

Неожиданно появившийся рядом с министром обороны лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что ему географический диктант показался скорее интересным, нежели трудным.

«Я вообще, честно говоря, не ожидал себя здесь увидеть… И оказавшись здесь, я как-то вспомнил свои студенческие годы, школьные, и такое приятное ощущение! Не назову его ностальгическим, я прямо ощутил, как нейроны бегают в моем довольно уже старом мозгу и пытаются что-то вспомнить. Это классно, это щекотно, это здорово!» — поделился Шнуров.

Музыкант признался, что пытался списать ответы у окружающих, но не уточнил, насколько успешно. В свою очередь Сергей Иванов показал шпаргалку, которой так и не воспользовался во время тестирования. Это оказался подаренный ему руководством Министерства обороны российский «Атлас офицера».

Как сообщает Минобороны, в географическом диктанте приняли участие военнослужащие всех военных округов, проверка знаний прошла также на российских военных базах за пределами страны — например, в Киргизии, Армении и Таджикистане. Тесты проходили не только военнослужащие, но и члены х семей. Так, в Центральном военном округе подсчитали, что количество участников диктанта увеличилось на 70% по сравнению с прошлым годом.

Принять участие в географическом диктанте в интернете можно будет до 14 часов по московскому времени 31 октября. Для проверки своих знаний нужно просто пройти по специальной ссылке на сайте Российского географического общества.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как проходил Всероссийский географический диктант год назад. Тогда в нем приняли участие сотни тысяч человек.