Анфиса Чехова уморительно позанималась йогой с бульдогом Картошкой

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram забавное видео. На кадрах телеведущая занимается йогой под чутким руководством тренера. Вот только выполнять упражнения артистке постоянно мешает маленький песик по кличке Картошка. Французский бульдог-хулиган дергал хозяйку за волосы и пытался лизнуть в нос. В какой-то момент питомец устал резвиться и просто уснул на ягодицах любимой владелицы во время выполнения ей очередной асаны.

Тренер телеведущей успела запечатлеть милый и смешной момент. Анфиса Чехова поспешила поделиться фото с подписчиками.

«Поза собаки, лежащей на попе. Кто придумает лучше название этой позы, тому 1000 рублей на телефон от меня», — подписала пост знаменитость.

Instagram @achekhova

Поклонники Анфисы Чеховой тут же принялись демонстрировать свои фантазии и креативные идеи.

«Щенячье счастье!»

«Поза называется — хот-дог!»

«Межбулочная»;

«Картошка с булочкой!» — написали фолловеры.

В комментариях к публикации многие фанаты 41-летней Анфисы Чеховой отметили — их кумир находится в потрясающей физической форме. Всего за час умилительный снимок с собачкой Картошкой и подтянутой звездой набрал порядка восьми тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова предложила устроить дебаты по поводу собственной фигуры.