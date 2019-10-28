В Кремле оценили данные о ликвидации Соединенными Штатами лидера ИГ*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о ликвидации Соединенными Штатами лидера ИГ* аль-Багдади. По его словам, данный факт сам по себе не может спровоцировать негативную реакцию Москвы.

«Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей. Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать», — цитирует Дмитрия Пескова RT.

Представитель Кремля добавил, что если информация о ликвидации главаря боевиков подтвердится, то в таком случае можно будет отметить серьезный вклад американского лидера Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фейковая новость об убийстве аль-Багдади стала частью предвыборной кампании Трампа.

* — запрещена в РФ.