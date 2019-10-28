Фейковая новость об убийстве аль-Багдади стала частью предвыборной кампании Трампа

В Минобороны России сомневаются в правдивости заявления американского президента об уничтожении «Террориста № 1», главаря запрещенного «Исламского государства»* аль-Багдади. Больше всего вопросов вызывают яркие подробности спецоперации, число участников, а также полное отсутствие каких-либо доказательств.

«В прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиацией США или так называемой „международной коалиции“ не зафиксировано», — заявили в российском ведомстве.

Российские военные также опровегли информацию о какой-либо помощи, оказанной Америке. Ранее Дональд Трамп, выступая в Белом Доме, заявил, что успехом операции по ликвидации аль-Багдади стало содействие России и еще нескольких стран.

«Хочу поблагодарить разведку, спецназ и всех военных. Прошедшая ночь стала невероятным успехом для США и всего мира. Я хочу также поблагодарить — Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Россия „отлично поступила“, открыв воздушное пространство, которое она контролировала в Сирии», — подчеркнул президент США.

Сами же американские журналисты заявляют, что это, цитата «имиджевая победа штатов, важная для пропаганды». После того как Вашингтон сообщил о выводе войск из Сирии, многие восприняли это как слабость США, и расстроились, в первую очередь, избиратели. У Трампа, напомню, выборы через год.

Отмечу, информация о якобы ликвидации «Террориста № 1» появляется регулярно. И как только его не убивали, и бомбами, и ракетами, и от полученных травм он умирал, и даже травили. Теперь вот аль-Багдади себя взорвал.

* — организация запрещена в РФ.