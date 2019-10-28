  1. Пятый канал
  4. Фейковая новость об убийстве аль-Багдади стала частью предвыборной кампании Трампа

Фейковая новость об убийстве аль-Багдади стала частью предвыборной кампании Трампа

, 6:06 Эфирная новость 75

Информация о якобы ликвидации «Террориста № 1» появляется регулярно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

В Минобороны России сомневаются в правдивости заявления американского президента об уничтожении «Террориста № 1», главаря запрещенного «Исламского государства»* аль-Багдади. Больше всего вопросов вызывают яркие подробности спецоперации, число участников, а также полное отсутствие каких-либо доказательств.

«В прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиацией США или так называемой „международной коалиции“ не зафиксировано», — заявили в российском ведомстве.

Российские военные также опровегли информацию о какой-либо помощи, оказанной Америке. Ранее Дональд Трамп, выступая в Белом Доме, заявил, что успехом операции по ликвидации аль-Багдади стало содействие России и еще нескольких стран.

«Хочу поблагодарить разведку, спецназ и всех военных. Прошедшая ночь стала невероятным успехом для США и всего мира. Я хочу также поблагодарить — Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Россия „отлично поступила“, открыв воздушное пространство, которое она контролировала в Сирии», — подчеркнул президент США.

Сами же американские журналисты заявляют, что это, цитата «имиджевая победа штатов, важная для пропаганды». После того как Вашингтон сообщил о выводе войск из Сирии, многие восприняли это как слабость США, и расстроились, в первую очередь, избиратели. У Трампа, напомню, выборы через год.

Отмечу, информация о якобы ликвидации «Террориста № 1» появляется регулярно. И как только его не убивали, и бомбами, и ракетами, и от полученных травм он умирал, и даже травили. Теперь вот аль-Багдади себя взорвал.

* — организация запрещена в РФ.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

7:30
Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» в декабре отправится в поход в Антарктиду
7:23
«Психанула»: Марина Федункив показалась фанатам в непривычном образе
7:15
На Северо-запад России обрушились ураганы со снегопадом — видео
7:07
«Внимание на задний план!»: танец сына Королевой покорил сеть
7:01
«Пусть хоть на пузе у меня пляшет»: Кокляев о подготовке к бою с Емельяненко
6:55
Сильный ветер повалил дорожные знаки в московском «Шереметьево»

Сейчас читают

Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!
День Евфимия Солунского: что категорически нельзя делать 28 октября
Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев