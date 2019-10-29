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Асмус дерзко ответила на проклятие Собчак

, 7:22 Фото 61

Телеведущая сорвалась на актрису из-за низких рейтингов собственного шоу.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак, раздосадованная провалом своего шоу на Youtube, сорвалась на актрисе Кристине Асмус. Дело в том, что ведущая брала интервью у артиста Александра Петрова — партнера Асмус по съемкам в новом фильме «Текст». Чтобы проиллюстрировать зрителям, о какой кинокартине идет речь, блогер добавила короткий фрагмент из нее в свою передачу.

В отрывке из «Текста» Асмус демонстрировала грудь и участвовала в откровенных сценах. Позже выяснилось, что из-за пикантных кадров Youtube определил выпуск передачи Собчак как «почти порно». Именно поэтому просмотры и рейтинг шоу были совсем низкими.

«Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус. Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами!» — написала телеведущая в Instagram.

Instagram @xenia_sobchak

Кристина Асмус не оставила «проклятие» Ксении Собчак без внимания и дерзко отреагировала на пост телеведущей.

«Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, топ обеспечен был бы. Но выглядели вы в интервью прекрасно! Будьте вы прокляты!» — шутливо заявила актриса в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Харламов думает о съемках Кристины Асмус в сценах с сексом.

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