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  4. Глава Минэкономразвития встретился с молодыми предпринимателями

Глава Минэкономразвития встретился с молодыми предпринимателями

, 9:54 Эфирная новость 43

Встреча с победителями Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» прошла в неформальной обстановке.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Без пяти минут бизнесмены позавтракали с министром экономического развития. Максим Орешкин встретился с будущими предпринимателями в неформальной обстановке и лично узнал, чем живут, о чем думают и, как планируют развивать свое дело победители Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». И у каждого из них готов свой бизнес-проект.

«Наш проект призывает не затрачивать глобальных ресурсов, сконцентрироваться на аналитической деятельности и прототипами тестирования на людях, которые возможно потом купят, затратить минимальные ресурсы на проверку своей идеи», — рассказывает Евгения Савельева из Саратова.

Одна из главных проблем молодых предпринимателей — низкий уровень информированности о государственных мерах поддержки. В то время как в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) давно выстроена целая система, помогающая молодым бизнесменам развивать свои компании.

«На всех этапах те или иные меры поддержки — от снятия бюрократических барьеров до поддержки с финансированием, причем с финансированием на разных этапах. Это и получение небольших займов в микрофинансовых организациях региональных, государственных, получение банковских кредитов, выход на биржу, поиск поддержки, создание новых площадок для размещения нового производственного бизнеса, технологического бизнеса», — объясняет министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В Минэкономразвития ожидают — национальный проект по развитию МСП поможет стимулировать рост всей экономики России. А компании, которые возглавляют молодые бизнесмены — многие из них еще студенты — в перспективе станут заметными игроками на рынке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о развитии социального предпринимательства в России.

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