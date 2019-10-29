Самолет после приземления столкнулся с птицей в Новом Уренгое

Самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Москва — Новый Уренгой, после приземления в аэропорту назначения, двигаясь по взлетно-посадочной полосе, совершил столкновение с птицей. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Урал со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«В результате поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета. Воздушное судно отстранено от дальнейших полетов», — отметили в пресс-службе.

На борту находились 73 пассажира и четыре члена экипажа. В результате инцидента пострадавших нет. Происшествим будет заниматься специальная комиссия по расследованию авиационного события.

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