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  4. Самолет после приземления столкнулся с птицей в Новом Уренгое

Самолет после приземления столкнулся с птицей в Новом Уренгое

, 8:04 Срочная новость 71

У борта авиакомпании «Ямал» в результате столкновения поврежден носовой обтекатель.

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

Самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Москва — Новый Уренгой, после приземления в аэропорту назначения, двигаясь по взлетно-посадочной полосе, совершил столкновение с птицей. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Урал со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«В результате поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета. Воздушное судно отстранено от дальнейших полетов», — отметили в пресс-службе.

На борту находились 73 пассажира и четыре члена экипажа. В результате инцидента пострадавших нет. Происшествим будет заниматься специальная комиссия по расследованию авиационного события.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнес-джет получил серьезные повреждения при столкновении с автобусом в «Пулково».

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