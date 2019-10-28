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  4. Самолет получил серьезные повреждения при столкновении с автобусом в «Пулково»

Самолет получил серьезные повреждения при столкновении с автобусом в «Пулково»

, 15:39 Видео 89

Как стало известно 5-tv.ru, авиалайнер, ставший участником аварии, использовался как аэротакси.

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Фото, видео: aviapages.com, Instagram @aviakorr

Стали известны новые подробности столкновения микроавтобуса и чартерного самолета в петербургском аэропорту «Пулково». Как сообщил источник 5-tv.ru, участником аварии стал авиалайнер Challenger 300 ОК-АОА, зарегистрированный в Чехии. Воздушное судно использовалось в качестве аэротакси.

По неофициальной информации, на борту самолета находился один пассажир и три члена экипажа. Никто из них не пострадал. Однако сам лайнер в результате инцидента получил серьезные повреждения.

Сейчас воздушное судно находится на территории аэродрома, где его ремонтируют. Сколько времени понадобится для того, чтобы ввести транспортное средство в эксплуатацию, неизвестно.

Ранее Следственный комитет опубликовал фото с места столкновения микроавтобуса и чартерного самолета в петербургском аэропорту «Пулково»

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