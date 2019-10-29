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  4. Супруга Дмитрия Хрусталева сменила в «Фабрике» Сашу Савельеву

Супруга Дмитрия Хрусталева сменила в «Фабрике» Сашу Савельеву

, 10:57 1 195

Бывшая вокалистка коллектива отреагировала на первый концерт группы с участием новенькой.

Фото: Instagram @goncharukmasha

Жена комика Дмитрия Хрусталева впервые вышла на сцену в составе «Фабрики», пишет 7days.ru. В коллективе Мария Гончарук сменила Сашу Савельеву. Последняя проработала там 16 лет.

В 2013 году Мария попала в финал конкурса «Хочу в ВИА Гру». Тогда она не победила, но запомнилась публике внешностью и интересным пением. До этого Мария уже участвовала в конкурсах вокала и красоты.

Летом 2019-го девушке вновь выпал шанс пробиться на большую сцену. Постоянная участница «Фабрики» Саша Савельева объявила об уходе после рождения сына Леона. Спустя годы изматывающих гастролей певица отдала предпочтение семье. В дальнейшем она планирует выступать сольно, избегая столь сумасшедшего графика.

Дебют Марии состоялся в минувшие выходные. Обновленная «Фабрика» спела на концерте ко дню рождения Муз-ТВ. Савельева посмотрела выступление по телевизору. Бывшая участница поддержала сменщицу и пожелала коллегам большого успеха.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева в одной простынке вошла в море.

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