Саша Савельева не перестает радовать подписчиков в Instagram фотографиями из отпуска в Израиле. Там певица отдыхает вместе с супругом Кириллом Сафоновым и маленьким сынишкой Леоном. Недавно звездная пара зажгла в Тель-Авиве на свадьбе старшей дочки артиста от предыдущих отношений. Теперь семья расслабляется и наслаждается спокойным отдыхом на пляжах курортного местечка Эйн-Бокек.

Экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева опубликовала в соцсети «горячий» снимок, на котором предстала полностью обнаженной. Стройное тело певицы на фото прикрывает лишь тонкая белая простыня. Оказалось, откровенную фотографию артистка делала при весьма необычных обстоятельствах.

«Все-таки сделала фотографию (упрямая до жути — без своего не уйду). Пикантности прибавляет муслиновая пеленка Леона, кстати фотографировал тоже он… вернее его коляска служила опорой для телефона», — написала в посте знаменитость.

Instagram @sasha_savelieva

Поклонники Саши Савельевой пришли в восторг от провокационного фото. Некоторые подписчики, конечно, не преминули оставить негативные комментарии, вроде «а что скажет муж» и «вы же мать». Однако большинство фанатов искренне восхитились красотой кумира.

«Божественная!»

«Как Венера!»

«Загадочно, романтично», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Савельева показала романтичное видео с Кириллом Сафоновым.