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  4. «Как Венера!» Саша Савельева в одной простынке вошла в море — фото

«Как Венера!» Саша Савельева в одной простынке вошла в море — фото

, 19:19 Фото 146

Певица не стесняется делать провокационные снимки в общественных местах, находясь в другой стране.

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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

Саша Савельева не перестает радовать подписчиков в Instagram фотографиями из отпуска в Израиле. Там певица отдыхает вместе с супругом Кириллом Сафоновым и маленьким сынишкой Леоном. Недавно звездная пара зажгла в Тель-Авиве на свадьбе старшей дочки артиста от предыдущих отношений. Теперь семья расслабляется и наслаждается спокойным отдыхом на пляжах курортного местечка Эйн-Бокек.

Экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева опубликовала в соцсети «горячий» снимок, на котором предстала полностью обнаженной. Стройное тело певицы на фото прикрывает лишь тонкая белая простыня. Оказалось, откровенную фотографию артистка делала при весьма необычных обстоятельствах.

«Все-таки сделала фотографию (упрямая до жути — без своего не уйду). Пикантности прибавляет муслиновая пеленка Леона, кстати фотографировал тоже он… вернее его коляска служила опорой для телефона», — написала в посте знаменитость.

Instagram @sasha_savelieva

Поклонники Саши Савельевой пришли в восторг от провокационного фото. Некоторые подписчики, конечно, не преминули оставить негативные комментарии, вроде «а что скажет муж» и «вы же мать». Однако большинство фанатов искренне восхитились красотой кумира.

«Божественная!»

«Как Венера!»

«Загадочно, романтично», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Савельева показала романтичное видео с Кириллом Сафоновым.

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