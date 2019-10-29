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  4. Бомбардировщик США «уронил» часть двигателя у дома англичанки

Бомбардировщик США «уронил» часть двигателя у дома англичанки

, 21:44 57

Инцидент произошел, когда самолет возвращался на базу с учений у границ России.

Фото: Wikipedia.org

В сад жительницы города Брейлс в Великобритании упала часть двигателя стратегического бомбардировщика США, сообщает BBC. Металлическая деталь оказалась на земле, когда машина возвращалась на авиабазу после учений.

Полиция графства Уорикшир уточняет, что 23 октября местная жительница услышала глухой звук, когда самолет проходил над ее участком. Затем она обнаружила непонятный желтый предмет рядом с домом. Приехавшие на место авиационные эксперты установили, что это фрагмент обшивки мотоотсека двигателя военного бомбардировщика B-52H.

bbc.com /Warwickshire Police

Как подтвердило Командоване ВВС США в Европе, в тот день четыре самолета B-52H проводили тренировочные полеты в районе Балтийского моря. Пилоты выполняли задание в непосредственной близости от границ России — над Прибалтикой и Польшей, затем они вернулись на временную авиабазу Фэрфорд в Англии.

 B-52H — основной самолет дальней бомбардировочной авиации американских ВВС, способный нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму ответили на имитацию США бомбардировки у границ полуострова.

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