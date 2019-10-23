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«Провокация»: В Крыму ответили на имитацию США бомбардировки у границ полуострова

, 15:01 Видео 6

Два стратегических бомбардировщика военно-воздушных сил США совершили тренировочный полет над Черным морем. Один из авиалайнеров приблизился к Крыму.

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Фото, видео: ТАСС / U.S. Air Force, Lance Cheung; www.globallookpress.com

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель прокомментировал тренировочный полет двух стратегических бомбардировщиков военно-воздушных сил США над Черным морем.

Согласно информации портала PlaneRadar, два американских самолета B-52H Stratofortress под номерами 60-0025 и 61-0010 вылети с авиабазы Фэрфорд в субботу, 19 октября, и примерно в 17.20 по московскому времени один из авиалайнеров приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку полуострова. Общее время полета составило примерно 12 часов. Во время приближения B-52H к границе РФ его сопровождал российский истребитель Су-27.

По словам Гемпеля, имитация бомбардировки Крыма истребителями ВВС США — очередная провокация.

«Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укрепления армии и флота России <.> Крымчанам абсолютно нечего опасаться», — цитируют РИА Новости дипломата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские эксперты назвали наиболее опасные российские бомбардировщики.

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