«Провокация»: В Крыму ответили на имитацию США бомбардировки у границ полуострова

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель прокомментировал тренировочный полет двух стратегических бомбардировщиков военно-воздушных сил США над Черным морем.

Согласно информации портала PlaneRadar, два американских самолета B-52H Stratofortress под номерами 60-0025 и 61-0010 вылети с авиабазы Фэрфорд в субботу, 19 октября, и примерно в 17.20 по московскому времени один из авиалайнеров приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку полуострова. Общее время полета составило примерно 12 часов. Во время приближения B-52H к границе РФ его сопровождал российский истребитель Су-27.

По словам Гемпеля, имитация бомбардировки Крыма истребителями ВВС США — очередная провокация.

« Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укрепления армии и флота России <.> Крымчанам абсолютно нечего опасаться », — цитируют РИА Новости дипломата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские эксперты назвали наиболее опасные российские бомбардировщики.