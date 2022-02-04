ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 20 016

По утверждениям астрологов, дата рождения человека оказывает влияние на его склонность к походам «налево».

ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Астрологи рассказали, как дата рождения влияет на склонность человека к изменам. Чаще всех в адюльтере замечают близнецов.

Среди мужчин самыми гулящими знаками оказались Близнецы, Стрельцы и Рыбы. Представители первой группы обожают свободу; второй — не могут себя сдержать; а третьей — слишком легко поддаются соблазну.

При этом, если поймать Близнецов с поличным, то они обязательно попробуют обставить все в свою пользу. Стрельцы редко заводят постоянных любовников — им вполне хватает претензий и упреков в отношениях. Рыбы, наоборот, будут изменять с одним человеком. Если же они попадутся, то постараются переложить вину на основного партнера, пишет DailyHoro.ru.

Среди женщин чаще всего изменяют Близнецы, Овны и Весы. Для первого знака зодиака причина та же — свобода. Вторые — «охотницы» по своей натуре, поэтому сами проявляют инициативу. Третьи редко доводят до сексуальной связи, но часто флиртуют на грани измены.

Близнецы могут изменить даже с новым знакомым на вечеринке, пока партнер спит в соседней комнате. Овны сначала будут долго оценивать потенциального любовника, но точно пойдут на измену, если этот опыт покажется интересным. Весы практически не заводят случайных связей — они способны скрывать отношения на стороне годами.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака.

-5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.05
-0.60 87.12
0.56
ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

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