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Преподаватель ВШЭ объяснил, почему назвал русский язык «убогим» и «клоачным»

, 22:11 Эксклюзивное интервью 134

Гасан Гусейнов не может успокоиться и продолжает настаивать на своей точке зрения.

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Фото, видео: YouTube / Delo Dmitrieva; 5-tv.ru

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов прокомментировал свой пост в Facebook об «убогом» и «клоачном» русском языке. Он сказал 5-tv.ru, что выступает не против самого языка, а против некоторых из его носителей.

«Я имел в виду как раз тех, кто возмущается. Потому что они не понимают сами, что они прочитали. Это такое печальное обстоятельство, конечно, нашей жизни», — ответил педагог на вопрос, что он имел в виду в своей публикации.

Гусейнов подчеркнул, что писал не о русском языке, а об отсутствии возможности купить прессу на иностранных языках в Москве. По его словам, она продавалась еще 30-40 лет назад, но теперь остались только русские газеты. При этом в столицах других стран такой проблемы нет.

«И тут я написал, действительно, что вынуждены люди сейчас потреблять тот отвратительный язык (русский — Прим. редю), на котором сейчас действительно говорят в стране. <…> Я этот язык считаю клоачным, потому что он распространяет ложь. На нем распространяется ложь — не сам язык распространяет ложь, а на нем распространяется ложь. И это огромная проблема», — считает преподаватель «вышки».

Филолог уверен, что многие отреагировали на его запись болезненно, потому что привыкли ко лжи. Из-за этого такие люди не разбираются, а сразу вымещают свою злость на тех, кто говорит что-то неприятное.

Между тем, пост преподавателя ВШЭ продолжает «собирать» все больше гневных комментариев.

Как сообщает «Говорит Москва», научный руководитель факультета ВШЭ Алексей Руткевич в интервью порталу прокомментировал высказывание профессора «избыточно эмоциональным». Ученый подчеркнул, что мнение Гусейнова «не вполне адекватно» и является «крайне односторонним видением».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пост преподавателя ВШЭ вызвал негативную реакцию среди пользователей Facebook. Кто-то назвал Гусейнова «вульгарным русофобом».

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