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  4. Преподаватель ВШЭ назвал русский язык «убогим» и «клоачным»

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык «убогим» и «клоачным»

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Гасан Гусейнов возмущен тем, что в московских киосках невозможно найти прессу на иностранных языках.

Фото: Facebook /Gasan-Gusejnov

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором отозвался о русском языке как об «убогом» и «клоачном».

Доктор филологических наук возмущен тем, что в московских киосках невозможно найти прессу на иностранных языках. В то время как, например, в Берлине люди могут преспокойно приобрести издания на русском, турецком, сербском и греческом.

«А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», — возмущается Гасан Гусейнов.

Facebook /Gasan-Gusejnov

Пользователи, прочитавшие публикацию профессора, пришли в возмущение от его точки зрения.

«Профессор — вульгарный русофоб… Студентов такого дурноплета искренне жаль: замутит им незрелое сознание»

«А вы точно профессор? Не торгаш с рынка?»

«Гусейнов не профессор, он Шариков», — реагируют юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оскорбившая пострадавших от паводка тулунцев иркутская чиновница уволилась.

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