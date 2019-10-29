Преподаватель ВШЭ назвал русский язык «убогим» и «клоачным»

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором отозвался о русском языке как об «убогом» и «клоачном».
Доктор филологических наук возмущен тем, что в московских киосках невозможно найти прессу на иностранных языках. В то время как, например, в Берлине люди могут преспокойно приобрести издания на русском, турецком, сербском и греческом.
Пользователи, прочитавшие публикацию профессора, пришли в возмущение от его точки зрения.
«Профессор — вульгарный русофоб… Студентов такого дурноплета искренне жаль: замутит им незрелое сознание»
«А вы точно профессор? Не торгаш с рынка?»
«Гусейнов не профессор, он Шариков», — реагируют юзеры.
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